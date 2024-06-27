O Μάρκος Σεφερλής, γιορτάζει, το φωνάζει και «παρτάρει» με το κοινό που όλα αυτά τα χρόνια τον στηρίζει, αφιερώνοντας του τη φετινή επετειακή παράσταση στο θέατρο Δελφινάριο.



20 χρόνια γέλιο! 20 χρόνια σάτιρα! 20 χρόνια διασκέδαση!

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΒΑΛΙΑ - ΑΜΕΛΙ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΧΟΡΕΥΟΥΝ

ΝΑΣΙΑ ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ - ΒΙΒΗ ΚΟΥΡΤΗ - ΜΙΡΑΝΤΑ ΨΥΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΘΩΜΑΙΣ ΧΕΙΛΑ - ΖΩΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΡΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

ΕΝΝΕΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΤΣΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

Κείμενα: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνικά: ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

Κοστούμια: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΧΟΣ

Χορογραφίες: ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΣ

Σχεδιασμός Φωτισμού - Χειριστής Κονσόλας Φωτισμού: ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

Ήχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Βοηθός Ενδυματολόγου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΚΟΥ

Βοηθός Χορογράφου: ΤΖΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Μουσική Παραγωγή: ΘΟΔΩΡΗΣ (TED) ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

Rec / Mix / Master / Sound FX / Visual FX / Graphics: MINUS 2 PRODUCTIONS

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ έως ΚΥΡΙΑΚΗ: 9:00 μ.μ.

ΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ από 11:00 - 20:00

ΤΡΙΤΗ έως ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 - 22:00

ΘΕΑΤΡΟ ∆ΕΛΦΙΝΑΡΙΟ

Ακτή Δηλαβέρη, Μικρολίμανο

(Παραπλεύρως Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας), Πειραιάς

Τηλέφωνα Θεάτρου

210 4176402 - 210 4176404 - 213 0333157

Ειδικές Τιμές για ομαδικές κρατήσεις σε Group & Συλλόγους

κα Σάντυ Κελεσίδου, κινητό 6943 104021

(s.kelesidou@theartofcomedy.gr)

ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

more.com by viva

Πηγή: skai.gr

