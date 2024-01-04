«Σάββατο με φίλους» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Πρεμιέρα το Σάββατο 6 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Από το Σάββατο 6 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21.00, έρχονται στον ΣΚΑΪ οι παρέες που θα αλλάξουν τα Σαββατόβραδά!

Ο Χρήστος Φερεντίνος με μια μεγάλη παρέα φίλων και αγαπημένους ερμηνευτές γεμίζουν τα Σαββατόβραδά μας με κέφι, θετική ενέργεια, μουσικές, τραγούδια και χορούς.

Ανήμερα των Θεοφανίων, στην παρέα μας η Γλυκερία! Η σπουδαία ερμηνεύτρια μας χαρίζει όλες τις μεγάλες της επιτυχίες ενώ θα την χαρούμε επί σκηνής σε αναπάντεχες συμπράξεις!

Μαζί με την Γλυκερία θα απολαύσουμε επίσης την Πίτσα Παπαδοπούλου, τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τη Demy, την Αναστασία, τον Χάρη Μακρή και τον ηθοποιό Θανάση Αλευρά σε μια εμφάνιση – έκπληξη!

Τη μεγάλη παρέα συμπληρώνουν εκλεκτοί καλεσμένοι: οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» της πρωινής ενημέρωσης, Γιάννης Ντσούνος– Χρήστος Κούτρας, οι πρωταγωνίστριες της σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», Χριστίνα Αλεξανιάν και Σμαράγδα Αδαμοπούλου, η Ιωάννα Παππά, ο Λάκης Γαβαλάς, η Σοφία Μανωλάκου, ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου, ο συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης και ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος.

Πηγή: skai.gr

