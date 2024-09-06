Η Άννα Βίσση στην Αμερική για τα προημιτελικά του US Open

Το συγκεκριμένο άθλημα είναι η μεγάλη της αγάπη εδώ και χρόνια. Η ίδια είναι δεινή παίκτρια και ξεκίνησε αρχικά να παίζει στο Politia Tennis Club –έτσι ξεκίνησε και η κολλητή φιλία της με τον επιχειρηματία Κώστα Δροσόπουλο- και τελικά έφτιαξε γήπεδο και στο σπίτι της στην Εκάλη.

Πολλά περιοδικά της δεκαετίας του ΄90 έχουν φωτογραφήσει την Άννα στο δικό της tennis court. Και δεν έχει μόνο αγάπη στο να παίζει η ίδια, λατρεύει και να παρακολουθεί τα διεθνή τουρνουά τόσο από την τηλεόραση, όσο και από κοντά.

Κι αφού αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αμερική για να είναι κοντά στην κόρη της, Σοφία και τα εγγόνια της που τους έχει τεράστια αδυναμία, κανόνισε να πάει στο Flushing Meadows στο Corona Park όπου διεξάγεται το US Open για να παρακολουθήσει από κοντά τον ένα από τους προημιτελικούς, αυτόν του Jannik Siner (του νεότερου παίκτη στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης) εναντίον του Daniil Medvedev (στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης) που ανέδειξε νικητή τον 23χρονο υπερταλαντούχο τενίστα.

Περιμένοντας για την είσοδο στο γήπεδο η Άννα Βίσση πάντα fun τρόλαρε τις πόζες των διάσημων σταρ του τένις που κοσμούν τη διαδρομή έξω από το στάδιο και μάλιστα σε μια από τις πόζες τάγκαρε και τον Rafael Nadal!

