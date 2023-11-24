Λογαριασμός
Happy Traveller στο νησί Palawan στις Φιλιππίνες - Δείτε το trailer

Το Α’ Μέρος, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 16.40

happy traveller

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα βρίσκονται στις Φιλιππίνες και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, μέσα από το Happy Traveller, εξερευνούν έναν από τους πιο δημοφιλείς τροπικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο, το νησί Palawan.

Δείτε το trailer:

Ξεκινούν ένα επικό roadtrip στο παραδεισένιο νησί με τις δαντελωτές ακτές, την πλούσια βλάστηση και το εντυπωσιακό υπόγειο ποτάμι της Puerto Princessa.

happy

Περνούν από μικρές πόλεις και χωριά, οδηγώντας προς στο βόρειο τμήμα του Palawan που, με έκταση όσο η Κρήτη και η Εύβοια μαζί, αποτελεί το πέμπτο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων.

happy

Πηγαίνουν βαρκάδα στον κόλπο του El Nido και βλέπουν ειδυλλιακά νησάκια με μαγευτικές παραλίες, τη διάσημη μεγάλη λιμνοθάλασσα (big lagoon), τη μυστική λιμνοθάλασσα (secret lagoon) και άλλα τοπία που κάνουν ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο να καταφθάνουν στο Palawan για να τα δουν από κοντά.

happy

Ένας εντυπωσιακός προορισμός που ενθουσιάζει τους ταξιδιώτες μας, που συνεχίζουν την εξερεύνησή του και στο επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller.

happy

happy

happy

#happytraveller

