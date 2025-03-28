Happy Traveller στην Ουρουγουάη: Το Γ' μέρος, την Κυριακή 30 Μαρτίου

Το συναρπαστικό ταξίδι του Happy Traveller στον ΣΚΑΪ στην Ουρουγουάη ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Μαρτίου με τους ταξιδιώτες μας να εξερευνούν σημεία με ελληνικό ενδιαφέρον στην πρωτεύουσα της χώρας, Μοντεβιδέο.

Στο Μοντεβιδέο πολλά σημεία της πόλης έχουν ελληνικό στοιχείο και ο Ευτύχης με την Ηλέκτρα τα ανακαλύπτουν και μαθαίνουν από πρώτο χέρι τι σχέση έχει αυτή η μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής με την Ελλάδα.

Οι ταξιδιώτες μας βλέπουν το στάδιο του αιώνα (Centenario), όπου έγινε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1930, την πλατεία της Αθήνας με το άγαλμα του Ομήρου και το κτίριο «Αθηναίος» στο κέντρο της πόλης. Έξω από την εθνική βιβλιοθήκη, συναντούν το άγαλμα του Σωκράτη και ρωτούν τους περαστικούς αν γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που απεικονίζεται. Πηγαίνουν στο σιντριβάνι με τις κλειδαριές και ανεβαίνουν στο παρατηρητήριο στον τελευταίο όροφο του δημαρχείου της πόλης, για να δουν το Μοντεβιδέο από ψηλά. Νιώθουν περήφανοι όταν βλέπουν από κοντά το επιβλητικό γκράφιτι της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας κοντά στο λιμάνι της πόλης, ενώ επισκέπτονται και την ελληνική κοινότητα της πόλης και το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος».

Κλείνουν το επεισόδιο με την αγροτική αγορά του Μοντεβιδέο, το εντυπωσιακό κτίριο του κοινοβουλίου της χώρας με τις Καρυάτιδες στην κορυφή και κάνουν μία βραδινή βόλτα σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης όταν πέσει η νύχτα.

Το ταξίδι στην Ουρουγουάη ολοκληρώνεται, οι happy travellers βάζουν άλλη μία χώρα στις «αποσκευές» τους και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ μοιράζονται μαζί τους εντυπωσιακές εικόνες, πανέμορφα τοπία και ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Δείτε το trailer:

