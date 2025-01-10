Happy Traveller στην Καμπότζη: Το Β’ Μέρος, 12 Ιανουαρίου στις 17.10

Το ταξίδι στη Νοτιανατολική Ασία και τη συναρπαστική Καμπότζη συνεχίζεται από το «Happy Traveler» στον ΣΚΑΪ και την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 17.10.

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους ταξιδεύουν στην καρδιά της Ινδοκίνας και εξερευνούν τους εντυπωσιακούς ναούς, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μοναδικά χωριά της χώρας. Μένουν άναυδοι από την ομορφιά του ινδουιστικού ναού Άνγκορ Βατ που είναι αφιερωμένος στο θεό Βισνού. Επισκέπτονται και άλλους ναούς, όπως ο ναός Bayon και ο Ta Prohm που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς είναι «μπλεγμένος» με δέντρα.

Η επόμενη στάση είναι στο χωριό Kampong Phluk, όπου εντυπωσιάζονται από τον τρόπο που είναι χτισμένο το πλωτό χωριό και απολαμβάνουν ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα στο χωριό Kampong Phluk μέσα από μια παραδοσιακή βάρκα. Δοκιμάζουν παραδοσιακά καμποτζιανά πιάτα και παίρνουν μια γεύση από τα street food της χώρας.

Ένα συγκλονιστικό ταξίδι σε μία ξεχωριστή περιοχή του πλανήτη, που συνεπαίρνει τους ταξιδιώτες μας από όλες τις απόψεις.

