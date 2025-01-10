Απόστολος Ρουβάς: Τελικά... μιλιέται με τη Δανάη Μπάρκα;

Ο Απόστολος Ρουβάς μίλησε στο Happy Day από την πιτσαρία που δημιούργησε με την ιδιότητα του σεφ. Ο αδελφός του Σάκη Ρουβά που κέρδισε έξτρα δημοσιότητα από τη συμμετοχή του ως μάγειρας του Πάμε Δανάη μίλησε για τον γιο του, τον γάμο του, αν έχει κάψει ποτέ φαγητό αλλά και γιατί δεν συνέχισε στην εκπομπή και αν μιλάει με τη Δανάη Μπάρκα.

Όπως είπε, άνοιξε πιτσαρία γιατί ήθελε να κάνει κάτι δικό του. Και το έκανε στην Ηλιούπολη.

«Έχω κάψει φαγητό, έχω κάψει πίτσες και όποιος πει ότι είναι επαγγελματίας και δεν το έχει κάνει πιθανότατα λέει ψέματα! Στο παρελθόν ως παιδί μια δυο φορές πήγα να βάλω φωτιά σε κουζίνα!» είπε χαρακτηριστικά για τη μαγειρική του.

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά με τον γάμο, είναι ένας μύθος ότι όλα αλλάζουν. Σίγουρα όμως έχει αλλάξει η ζωή μου από την ημέρα που γεννήθηκε ο Αλκίνοος. Αλλάζω πάνες κανονικά, από την πρώτη μέρα!» είπε για τον γιο του και τη σύζυγό του.

«Δεν έχει τύχει να μιλήσουμε με τη Δανάη Μπάρκα. Τα λέγαμε λίγο όταν τελείωσε η εκπομπή, πριν ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν. Εγώ ασχολούμουν με άλλα πράγματα, δεν έχουμε κοινές παρέες τόσο πολύ. Δεν ήταν ξαφνικό, απλά δεν ανανεώθηκε η συνεργασία» είπε για την παρουσιάστρια του Πάμε Δανάη και το γεγονός ότι δεν τον είδαμε δεύτερη σεζόν στο Πάμε Δανάη.

Για το τέλος είπε ότι τον έχουν μπερδέψει με τον σούπερ σταρ αδελφό του, Σάκη αλλά το επίθετο Ρουβάς «είναι ένα όνομα όπως όλα. Μπορεί να σου ανοίξει κάποιες πόρτες μπορεί να ανοίξει και προβλήματα». Όπως είπε, «καλό θα ήταν να μην δοκιμάσουμε αν είμαι καλός τραγουδιστής. Ο Σάκης όμως ξέρουμε αν είναι καλός μάγειρας!».

