Σήμερα: Με ανιχνευτή μετάλλων για το φλουρί ο Άκης Παυλόπουλος! Ποιος το κέρδισε;

Με μια πολύ γνωστή εφαρμογή που ανιχνεύει μεταλλικά στοιχεία είχε πάει στην εκπομπή του ο Άκης Παυλόπουλος καθώς η ομάδα του Σήμερα έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα για το 2025.

Ο δημοσιογράφος αποφάσισε να τσεκάρει τον συμπαρουσιαστή του, Δημήτρη Οικονόμου με το κινητό αλλά δεν τόλμησε να αναζητήσει πού είναι το φλουρί!

Ο Δημήτρης Οικονόμου σήκωσε μανίκια και πήρε το μαχαίρι για να κάνει τη μοιρασιά των κομματιών και δέχτηκε και κριτική για το πώς τα κόβει!

«Θα κόψω ένα μικρό κομμάτι για τη διοίκηση» είπε επικά.

«Ό,τι κομμάτι κόβεις, τέτοια αύξηση θα πάρεις!» του είπε ο Άκης.

Πίσω από τις κάμερες, η δημοσιογράφος Δέσποινα Βλεπάκη φαίνεται πως ήταν ανυπόμονη γιατί ο κ. Οικονόμου ακούστηκε να της λέει «περίμενε τη σειρά σου Δέσποινα Βλεπάκη!».

Πού να ήξερε βέβαια ότι εκείνη κέρδισε τελικά το φλουρί και τα χειροκροτήματα!

«5 μέρες άδεια Δέσποινα!» της φώναξε ο παρουσιαστής.

Για το τέλος, οι δύο παρουσιαστές έσπασαν το ρόδι και τσούγκρισαν τα ποτήρια τους με γαλλική σαμπάνια!

