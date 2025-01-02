Ευτύχης Μπλέτσας: Σίγουρα είναι ένας Happy Traveller με το απρόσμενο upgade σε Business Class στη πτήση για Νότια Αμερική

Το πρώτο ταξίδι για το 2025 δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τον Ευτύχη Μπλέτσα, τη σύζυγό του και αρχισυντάκτρια της εκπομπής του Happy Traveller στον ΣΚΑΙ και τις κόρες τους. Το ζευγάρι ταξίδεψε αρχικά από Αθήνα για Ρώμη και από εκεί θα αναχχωρούσαν για τη Νότια Αμερική.

Και στο αεροδρόμιο Fiumicino της Αιώνιας Πόλης τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Η εταιρεία με την οποία συνεργάζονται είχε διαθέσιμες θέσεις business και τους έκανε απρόσμενο upgrade στα εισιτήριά τους προσφέροντάς τους την εμπειρία της πρώτης θέσης και μάλιστα στο μεγάλο μέρος του ταξιδιού τους. Το πολύωρο.

Ευχάριστο- το λες και πολιτισμικό- σοκ για όλους με τον Ευτύχη Μπλέτσα να ανακαλύπτει το τι προσφέρει η Business με τον ενθουσιασμό ενός μικρού παιδιού. Τι να είναι αυτό, τι να κάνει το άλλο, Σίγουρα μέχρι να προσγειωθούν στον τελικό προορισμό τους θα έχει πολλά να πει και θα έχει ανακαλύψει πολλά περισσότερα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.