H special εκδοχή του «The Voice of Greece» στην κορυφή της τηλεθέασης

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με τον ΣΚΑΪ και το ξεχωριστό πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece» επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, για να υποδεχθεί το 2025!

Το λαμπερό και διασκεδαστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece», που ετοιμάστηκε με πολλή αγάπη, αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, τερμάτισε πρώτο στο γενικό σύνολο του κοινού με 29,9% και πρώτο στο κοινό 18-54 με 24,8%. Ωστόσο, υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σημείωσε και σε επιμέρους κοινά, όπως οι γυναίκες 18-24 με 29,7% και οι άνδρες 45-54 με 30,7%. 2.952.697 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μουσικός διαγωνισμός προπορεύτηκε σημαντικά έναντι των αντίστοιχων προγραμμάτων του ανταγωνισμού, καθώς επίσης παρέμεινε και τον μήνα Δεκέμβριο στην πρώτη θέση με 22,7% στο γενικό σύνολο του κοινού και με 17,7% στο κοινό 18-54.

Η πρωτότυπη ιδέα που ήθελε την πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, τον παρουσιαστή Γιώργο Καπουτζίδη και τους coaches Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, να υποδέχονται 13 εκλεκτούς καλεσμένους στη σκηνή του #TheVoiceGR και όλοι μαζί να ζουν την εμπειρία μίας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γέμισε με ενθουσιασμό όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα καθώς και τους τηλεθεατές. Άλλωστε, αυτό το επεισόδιο τα είχε όλα: Τραγούδι, κέφι, γέλιο, εξομολογήσεις και αποκαλύψεις, καθώς και μοναδικά act των coaches!

Δείτε ξανά, το Σάββατο 4 Ιανουαρίου στις 21.00, τους 13 εκλεκτούς καλεσμένους να ανεβαίνουν στη σκηνή του «The Voice of Greece» και να προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες:

Έλενα Χριστοπούλου - «Είμαι γυναίκα του κεφιού»:

Αργύρης Αγγέλου - «You are the reason»:

Λίλα Κουντουριώτη – «Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες»:

Άγγελος Παπαδημητρίου – «Κουκουρουκουκού Σουπίτσα»:

Θοδωρής Αθερίδης – «Σαν τον καραγκιόζη»:

Βούλα Πατουλίδου – «Δεν σε φοβάμαι ουρανέ»:

Λευτέρης Πετρούνιας – «Το Gucci φόρεμα»:

Γρηγόρης Αρναούτογλου – «Tequila»:

Κατερίνα Καραβάτου – «Πολλές φορές (Που θα πας)»:

Άννα Κουτσαφτίκη – «Έλα» & «Το Περού»:

Κατερίνα Ζαρίφη – «Ταχεία»:

Ευτύχης Μπλέτσας – «Όσο έχω εσένα»:

Θέμης Γεωργαντάς – «Έλα μου»:

