«Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό»: Τη μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο πρόβαλε χθες βράδυ ο ΣΚΑΪ

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο, στις 4 Σεπτεμβρίου. Πλήθος κόσμου συνέρρευσε για να ακούσει σπουδαίους ερμηνευτές σε μεγάλες επιτυχίες του σημαντικού τραγουδοποιού.

Συναυλία στο καλλιμάρμαρο

Τη μεγάλη συναυλία «ΟΛΟΙ ΣΕ ΦΩΝΑΖΑΝ ΑΡΧΗΓΟ» του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, αφιερωμένη στον κορυφαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο, πρόβαλε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ο ΣΚΑΪ.  

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο, στις 4 Σεπτεμβρίου, όπου πλήθος κόσμου συνέρρευσε για να ακούσει σπουδαίους ερμηνευτές σε μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του σημαντικού τραγουδοποιού.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μελίνα Ασλανίδου, η Γλυκερία, ο Στέλιος Διονυσίου, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, η Μελίνα Κανά, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Χρήστος Μάστορας, ο Μίνως Μάτσας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Αντώνης Ρέμος, η Μαρία Φαραντούρη ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν αγαπημένες επιτυχίες του, ενώ η Χάρις Αλεξίου ερμήνευσε το τραγούδι «Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό» που έδωσε και τον τίτλο στη συναυλία.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο και παρακολούθησε συγκινημένος τη συναυλία.

Τα έσοδα της συναυλίας δόθηκαν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

