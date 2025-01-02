Με το 2025 να ξεκινά, το «The Voice of Greece» μας χάρισε ένα ξεχωριστό πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο γεμάτο μουσική και κέφι. Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκε με χαρά τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου. Όλοι μαζί έζησαν την εμπειρία μιας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα ενώ 13 πολύ ταλαντούχοι celebrities από όλους τους χώρους, προσπάθησαν να κάνουν τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Η εμφάνιση που σίγουρα κανείς δεν περίμενε και προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού σε πλατό και κοινό ήταν αυτή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος δεν δίστασε να τραγουδήσει το κομμάτι «Tequila», κάνοντας φυσικά τους coaches να γυρίσουν όλοι για να τους… λυθεί η απορία για το ποιος τραγουδούσε.

Στο άκουσμα της επιλογής του τραγουδιού, μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου απόρησε λέγοντας ότι «αυτό δεν έχει καθόλου ταργούδι μέσα, λέει μόνο... "tequila"». Όταν γύρισαν και οι τέσσερις καρέκλες και αντίκρισαν τον Γρηγόρη, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά, κάνοντας τα δικά τους ξεχωριστά σχόλια. «Η ποιότητα, η χροιά της φωνής σου, οι φαλτσετοψιλές σου και το πώς χειρίστηκες τα γυρίσματα μέσα στη λέξη... δεν μπορούσαμε να μη γυρίσουμε» σχολίασε ο Πάνος Μουζουράκης, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει «εγώ συγκινήθηκα».

«Ντάξει, εσείς μπορεί να κοροϊδεύετε, αλλά για μένα ήταν πολύ δύσκολο να μάθω αυτήν τη λέξη. Να πάρω μια ανάσα, γιατί κουράστηκα, πώς το κάνετε αυτό που χορεύετε και τραγουδάτε;» ήταν η απάντηση του παρουσιαστή. «Μα εγώ για να είμαι ειλικρινής, γύρισα όταν τραγούδησες» ανέφερε ξεκαρδισμένος ο Χρήστος.

«Τραγούδησες πάρα πολύ ωραία. Είχε απλότητα, είχε και κάτι το δωρικό. Δηλαδή δεν έκανε υπερβολικά φαλτσέτα ούτε πολλά γυρίσματα» ήταν το σχόλιο του Γιώργου Καπουτζίδη. «Εγώ γύρισα γιατί τέτοιες φωνές θέλω στην ομάδα μου» δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Μάλιστα, ο παρουσιαστής επέλεξε να πάει στην… ομάδα του Γιώργου, για τον οποίο τόνισε ότι ξεχωρίζει στο νέο τηλεοπτικό του ρόλο.

Πηγή: skai.gr

