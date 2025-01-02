Μία πολύ διαφορετική δοκιμασία έχουν σήμερα, 02 Ιανουαρίου στις 16:50 στον ΣΚΑΪ, οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, καθώς πρέπει να κάνουν styling σε ρούχα του σχεδιαστή Στέλιου Κουδουνάρη.

Ο κριτής υποδέχτηκε στο κατάστημά του τις fashionistas, οι οποίες μπορούσαν να επιλέξουν όποια ρούχα ήθελαν και θεωρούσαν εκείνες πως τους ταιριάζουν. Στη συνέχεια έπρεπε να τα συνδυάσουν σωστά και να βρουν τα κατάλληλα αξεσουάρ για το σύνολο.

Οι διαγωνιζόμενες είναι περισσότερο αγχωμένες γνωρίζοντας πως θα έχουν απέναντί τους στην κριτική επιτροπή τον δημιουργό των ρούχων που θα φοράνε. Ανάλογο άγχος έχει και ο ίδιος ο Στέλιος Κουδουνάρης για το εάν θα αρέσουν και θα νιώθουν άνετα μέσα στα δικά του ρούχα οι διαγωνιζόμενες.

Ποια διαγωνιζόμενη είχε αγχώσει περισσότερο με τις επιλογές της τον σχεδιαστή; Υπήρξαν fashionistas που θέλησαν να πάρουν τα ίδια ρούχα; Ποια έμεινε τις περισσότερες ώρες στο κατάστημα;

Ιδιαίτερες εικόνες, απρόσμενοι συνδυασμοί και ξεχωριστές δημιουργίες σε ένα επεισόδιο πολύ διαφορετικό που θα μας φέρει πιο κοντά στον αυριανό ημιτελικό!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

