H σειρά «The Good Doctor» ανανεώθηκε για έβδομη σεζόν

Το ABC ανανέωσε επίσημα το δημοφιλές ιατρικό δράμα «The Good Doctor» για έβδομη σεζόν, δίνοντας το στίγμα για περισσότερες περιπέτειες διάσωσης ζωών για τον Dr. Shaun Murphy και τους συναδέλφους του στο νοσοκομείο San Jose St. Bonaventure.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media του δικτύου, φέρνοντας ανακούφιση στους θαυμαστές της σειράς που περίμεναν με ανυπομονησία τα νέα για την τύχη της.

Get your scrubs ready, as #TheGoodDoctor is coming back for a new season 💙 pic.twitter.com/2O8PeIDhfs