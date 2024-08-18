H Ανδρομάχη προβάρει το νανούρισμα του γιου της και αποκαλύπτει τους φόβους της

Στον μήνα της έχει μπει εδώ και πέντε μέρες η Αδρομάχη Δημητροπούλου που πλέον ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο της παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη που όπως έχει ήδη αποκαλύψει το ζευγάρι με gender reveal θα είναι αγοράκι.

«Έχουμε συνειδητοποιήσει τι γίνεται, αλλά και τι έρχεται. Έρχεται ένα μωρό και είναι το μωρό μας»είχε πει η Ανδρομάχη μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης ενώ ο πανευτυχής μπαμπάς Γιώργος Λιβάνης συμπλήρωνε: «Από την ημέρα που μάθαμε για την εγκυμοσύνη δεν έχουμε σταματήσει να γελάμε. Η Ανδρομάχη γελάει και στον ύπνο της».

Και τώρα φτάνει η ώρα που θα υποδεχτούν το αγοράκι τους και η τρισευτυχισμένη μαμά χαϊδεύοντας την κοιλίτσα της ήδη του τραγουδάει το αγαπημένο της τραγούδι που προορίζει για νανούρισμα. Και η επιλογή της είναι το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» της Ανδριάνας Μπάμπαλη.

Ενώ από ένα Story της με το viral trend του Instagram που αποκαλύπτει τους φόβους σου, μάθαμε τους δικούς της. Τι φοβάται η Αδρομάχη;

