Επιτέλους! Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ξαναέγινε η Dory στον Nemo!

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη

Επιτέλους! Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ξαναέγινε η Dory στον Nemo!

Το είχαμε ξαναγράψει πως όταν βλέπουμε τη Δήμητρα Παπαδοπούλου στη θάλασσα το μυαλό μας πάει αυτόματα στη μεταγλώτιση των ταινιών "Ψάχνοντας τον Νέμο" και "Dory" και στη φωνή της ηθοποιού που είναι τόσο χαρακτηριστική που δεν την ξεχνάς.

Και ποια ήταν η απόλυτη ατάκα του όμορφου ψαριού με την βραχυπρόθεσμη μνήμη; Μα φυσικά το... "κολυμπάμε, κολυμπάμε..."

