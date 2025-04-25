Γιούλικα Σκαφιδά: Πέρασε τη γιορτή της στην παραλία μαθαίνοντας τον γιο της «surf»

Aπό τον χειμώνα τον είχε μαζί της σε όλες τις αθλητικές της εξορμήσεις. Γενικά τον έχει παντού μαζί της η Γιούλικα Σκαφιδά το αγοράκι της. Έτσι είδαμε τον Άγγελο να τη σσυνοδεύει στον Παρνασσό στις ολιγοήμερες διακοπές της για snowboard και τώρα που καλοκαιριάζει ήρθε η ώρα να μυηθεί στα αγαπημένα θαλάσσια σπορ της μαμάς.

Κι όταν μιλάμε για θαλάσσια σπορ, ένα από τα πιο ωραία -που ανεβάζει και την αδρεναλίνη στο φουλ- είναι χωρίς αμφιβολία το Wind surfing. Χθες που η Γιούλικα ειχε την ονομαστική της εορτή μαμά και γιος βρέθηκαν στις παραλίες της Λούτσας και στην αγαπημένη σχολή wind surfing της ηθοποιού.

Με την ίδια να παραδίδει τα πρώτα μαθήματα ισορροπίας στη σανίδα σε αυτές που ήταν παροπλισμένες στην αμμουδιά. Με τον μικρό να δείχνει να έχει πάρει πολλά από το DNA της... Σίγουρα πάντως το ευχαριστήθηκαν και δεν αμφιβάλλουμε πως δεν θα αργήσει η στιγμή που θα δούμε όντως τον μικρό πάνω σε σανίδα εντός του νερού στο μέλλον.

«Η μαμά γιορτάζει σήμερα και μου έκανε δώρο το πρώτο μου μάθημα windsurf!», έγραψε η ίδια στις αξιολάτρευτες φωτογραφίες τους.

