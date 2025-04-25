Ο Κιάνου Ριβς στον ρόλο κακού σε ταινία των Weezer

Κατά την εμφάνιση των Weezer στο Coachella το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο αρχηγός του γκρουπ, Ρίβερς Κουόμο άφησε να διαρρεύσει ότι το συγκρότημα ετοιμάζει μία ταινία για την επιστροφή του στο Λος Άντζελες.

Αποφεύγοντας να αποκαλύψει οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, σύμφωνα με μια αναφορά από τον δημοσιογράφο Τζεφ Σνάιντερ το έργο είναι ντοκιμαντέρ - παρωδία. Στον ρόλο του κακού στο εγχείρημα του συγκροτήματος που δημιουργήθηκε το 1992 στο Λος Άντζελες, θα εμφανιστεί ο ηθοποιός Κιάνου Ριβς.

Η συνεργασία του Ριβς και των Weezer ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Η πρώτη δημόσια συναυλία του συγκροτήματος ήταν όταν εμφανίστηκαν πριν από το μουσικό γκρουπ του Κιάνου Ριβς Dogstar, το 1992. Το 2024, τα δύο συγκροτήματα επανενώθηκαν — αυτή τη φορά με τους Dogstar να ανοίγουν συναυλία των Weezer, όταν γιόρταζαν την 30η επέτειο του The Blue Album.

Προφανώς, η «αντιπαλότητα» των Weezer και Ριβς για τρεις δεκαετίες είναι ένα βασικό μέρος της πλοκής της ταινίας, αναφέρουν δημοσιεύματα.

Μαζί με τον Κιάνου Ριβς, στην ταινία των Weezer φέρεται να πρωταγωνιστούν οι Τζούλιετ Λιούις, Έρικ Αντρέ, Μπεν Σβαρτζ, Τζόνι Νόξβιλ εκτός από τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος. Οι Χένρι Τζουστ και Άριελ Σούλμαν θα σκηνοθετήσουν από κοινού την ταινία, με τον Ντέιβιντ Λιτς να είναι παραγωγός.

Πηγή: skai.gr

