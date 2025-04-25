Νικολέτα Βλαβιανού: Η προδοσία στα επαγγελματικά πονάει περισσότερο από τα ερωτικά

Στη Θεατρική σκηνή ξανανεβαίνει η Νικολέτα Βλαβιανού με την παράσταση «Το Τρίτο Στεφάνι. Εγώ η Εκάβη» που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Απριλίου και με αφορμήγ αυτό μίλησε στη Σοφία Ραυτοπούλου και την εκπομπή Breakfast@Star.

-Το Τρίτο Στεφάνι, εγώ η Εκάβη μιλάει για την προδοσία. Έχετε νιώσει προδοσία;

«Έχω βιώσει προδοσία στα επαγγελματικά μου και πονάει περισσότερο από τα ερωτικά. Δούλευα με έναν άνθρωπο που τον είχα σαν αδερφό μου και ξαφνικά έγινε ένας άλλος και με πολέμησε με μανία λες και του είχα σκοτώσει τη μάνα και του πατέρα, χωρίς λόγο»

-Πατριαρχικές συμπεριφορές έχετε ζήσει στη δουλειά;

«Με τις γυναίκες τα πάω πολύ καλά, δεν είμαι ανταγωνιστική, αλλά έχω θέματα με κάποιους άντρες που παρεξηγούν το ρόλο της εργαζόμενης γυναίκας»

-Έχετε παίξει στην Επίδαυρο και θα ήθελα τη γνώμη σας για τις παραστάσεις και την επιθυμία που εξέφρασε ο Μάρκος Σεφερλής να παίξει εκεί

«Δεν συμφωνώ με ορισμένα έργα που ανεβαίνουν στην Επίδαυρο, δεν δέχομαι τους νεοτερισμούς που χάνεται το κείμενο και λλένε άρες μάρες. Ο Μάρκος Σεφερλής δουλεύει σαν σκυλί. Έχει δουλέψει σκληρά και έχει το κοινό του. Εφόσον παίζονται όλα, θα μπορούσε να είναι κι εκείνος στην Επίδαυρο».

-Κεφάλαιο τηλεόραση…

«Εγώ είμαι από τα ευτυχισμένα παιδιά που μπήκαμε στην τηλεόραση κάπου στο 1991 γιατί είχαμε τηλεθέαση 40% και από το πρώτο επεισόδιο μας ξέραν όλοι. Ακόμα τα βλέπουν αυτά και μας ξέρουν νέα παιδιά που εγώ έχω να παίξω από την Πολυκατοικία»

-Σας στενοχωρεί ότι δεν έχει έρθει τηλεοπτική πρόταση;

«Με στενοχωρεί γιατί είμαι παιδί τηςς τηλεόρασης. Δεν έχω κάνει πολλά. Γύρω στα 7 αλλά ήταν όλα τοπ».

