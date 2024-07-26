Γιούλικα Σκαφιδά: Ο γιος της έγινε 8 μηνών και κάπου εδώ ήρθε και η ευτυχία

Από τις 24 Νοεμβρίου που η Γιούλικα Σκαφιδά έφερε στον κόσμο τον γιο της, που θα πάρει το όνομα Άγγελος, πέρασαν πια 8 μήνες.

Ο πιτσιρίκος μεγαλώνει και μαζί του μεγαλώνει και η αγάπη και η ευτυχία της γνωστής ηθοποιού που στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τη γέννα, στην εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα «I love Σουκου», είχε αφήσει λίγο άφωνους όλους όταν πολύ προσγειωμένα εξήγησε πως δεν ζει σε ροζ συννεφάκι ευτυχίας με τη γέννηση του παιδιού.

"Περιμένω να μεγαλώσει λίγο, για να έχουμε αυτό το πάρε-δώσε και να πω σε αυτή τη φάση, που είναι κι άλλες μαμάδες με μικρά μωράκια, ότι όλα είναι εντάξει. Δεν πάει κάτι λάθος με εκείνες. Είναι μια σχέση που θα χτιστεί σιγά σιγά. Δεν στο δίνουν στο μαιευτήριο και λες ουάου, τώρα είμαι ευτυχισμένη», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Περιμένω να γίνω ευτυχισμένη. Είναι μια σχέση που θα χτιστεί, θα χτιστεί αυτή η αγάπη κι είναι οκ να μην έχει χτιστεί ακόμα».

Και ο καιρός πέρασε και όπως φαίνεται η σχέση χτίζεται, όπως ακριβώς το έλεγε κι η ίδια.

«8 μήνες… και η κατάσταση είναι αυτή ακριβώς:

Πολλές αγκαλιές, τα μαλλιά ανακατεμένα σε μόνιμη βάση,

άπειρες φωτογραφίες (που αργότερα τις βλέπουν άνθρωποι που χαμογελούν ευγενικά)

Και μια μαγεία ανεξήγητη» έγραψε η Γιούλικα Σκαφιδά βάζοντας δύο φωτογραφίες με τον γιο της αγκαλιά στο ηλιοβασίλεμα. Και πού είσαι ακόμα, θα της πούμε εμείς…

