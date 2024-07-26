Η ανερχόμενη σταρ της κάντρι, Αλάνα Σπρίνγκστιν, συνεργάστηκε με τον διάσημο Ολλανδό DJ και μουσικό παραγωγό Tiësto για το τραγούδι «Hot Honey».

«Πόσο συχνά σου δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστείς με έναν από τους πιο εμβληματικούς DJs όλων των εποχών; Όταν ο Tiësto επικοινώνησε μαζί μου για να δει αν θα ήθελα να δημιουργήσουμε μαζί το «Hot Honey», το είδα ως την πιο αναζωογονητική ευκαιρία» είπε η τραγουδίστρια και συμπλήρωσε: «Μου αρέσει πάντα να εξερευνώ ηχητικά και το να μπορώ να το κάνω αυτό με την dance μουσική, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στις country ρίζες μου, με ενθουσιάζει ως καλλιτέχνη και τραγουδοποιό. Είναι τιμή μου που ο Tiësto μου εμπιστεύτηκε αυτό το τραγούδι και ανυπομονώ να το τραγουδήσω ζωντανά σε ένα από τα απίστευτα σόου του».

Από την πλευρά του ο βραβευμένος με Grammy DJ, σε δήλωσή του ανέφερε: «Πάντα με προσέλκυε η διασκεδαστική/πάρτι πλευρά και η αυθεντικότητα της κάντρι μουσικής, οπότε όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με την Αλάνα Σπρίνγκστιν... ήμουν πολύ ενθουσιασμένος! Η Αλάνα έχει μια απίστευτη φωνή, που είναι ακριβώς η υφή που χρειαζόταν αυτό το τραγούδι. Eίναι ένας διαφορετικός ήχος για μένα, αλλά όπως γνωρίζετε πλέον μου αρέσει να εξερευνώ και να εμπνέομαι...όταν φτιάχνω χορευτική μουσική! Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι όσο εμείς».

Η κυκλοφορία του νέου τραγουδιού έρχεται εν αναμονή των παραστάσεων Prismatic που θα πραγματοποιήσει ο Tiësto αυτό το φθινόπωρο. Σε δύο αποκλειστικές εμφανίσεις του η μία στο Forest Hills Stadium στο Κουίνς στις 25 Οκτωβρίου και η άλλη στις 15 Νοεμβρίου στο Red Rocks Amphitheatre του Κολοράντο θα παρουσιάσει ένα «ηχητικό ταξίδι μέσα από διαφορετικές εποχές της καριέρας του».

Σύμφωνα με το Variety, η Σπρίνγκστιν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδεία η οποία θα ολοκληρωθεί στις 21 Νοεμβρίου στο ιστορικό Ryman Auditorium του Νάσβιλ,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

