Η Νίκη και ο Jason είναι εκείνοι που φορούν την κονκάρδα στα δύο σπίτια αφού ψηφίστηκαν ως οι δημοφιλέστεροι χαρακτήρες της εβδομάδας. Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε η Νίκη η οποία κατάφερε με αυτό τον τρόπο να προστατέψει το σπίτι της από το ενδεχόμενο της αποχώρησης.
Στα πηγαδάκια των κοριτσιών έχει φουντώσει η συζήτηση για το εάν κάποια θα εκδήλωνε ενδιαφέρον για τον Jason μετά το χωρισμό του από τη Γλυκερία.
Απόψε είναι η ώρα για το Gala! Αγόρια και κορίτσια φοράνε τα καλά τους και παίρνουν θέση στις εξέδρες. Ο Γιώργος εξακολουθεί να διεκδικεί τη Σωτηρία την ώρα που εκείνη έχει έρθει κοντά με τον Νίκο. Ο Αργύρης από την άλλη βρίσκεται με τη στάση του στο επίκεντρο της συζήτησης. Ποιο παράπονο έχουν τα αγόρια από εκείνον;
Ο Νίκος είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση ποιο αγόρι θα βρεθεί συνυποψήφιο μαζί του και ποιος θα αποχωρήσει από το Power of Love;
Οι τηλεθεατές μπορούν να στηρίζουν με τη δική τους θετική ψήφο καθημερινά το κορίτσι και το αγόρι που έχουν ξεχωρίσει στο http://poweroflove.tv ενώ μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr!
POWER OF LOVE
Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ
- DJ Tiesto-Alana Springsteen: Ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Hot Honey» και το αποτέλεσμα δεν είναι κακό – Σας το έχουμε…
- «Bahar-Καινούργια Αρχή»: Ο Εβρέν πετάει υπονοούμενα στον Τιμούρ – Trailer και sneak preview από το σημερινό επεισόδιο
- Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου: Δημοσίευσε video με τη μητέρα της και το πατρικό της στη Θεσσαλονίκη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.