Η Νίκη και ο Jason είναι εκείνοι που φορούν την κονκάρδα στα δύο σπίτια αφού ψηφίστηκαν ως οι δημοφιλέστεροι χαρακτήρες της εβδομάδας. Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε η Νίκη η οποία κατάφερε με αυτό τον τρόπο να προστατέψει το σπίτι της από το ενδεχόμενο της αποχώρησης.

Στα πηγαδάκια των κοριτσιών έχει φουντώσει η συζήτηση για το εάν κάποια θα εκδήλωνε ενδιαφέρον για τον Jason μετά το χωρισμό του από τη Γλυκερία.

Απόψε είναι η ώρα για το Gala! Αγόρια και κορίτσια φοράνε τα καλά τους και παίρνουν θέση στις εξέδρες. Ο Γιώργος εξακολουθεί να διεκδικεί τη Σωτηρία την ώρα που εκείνη έχει έρθει κοντά με τον Νίκο. Ο Αργύρης από την άλλη βρίσκεται με τη στάση του στο επίκεντρο της συζήτησης. Ποιο παράπονο έχουν τα αγόρια από εκείνον;

Ο Νίκος είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση ποιο αγόρι θα βρεθεί συνυποψήφιο μαζί του και ποιος θα αποχωρήσει από το Power of Love;

Οι τηλεθεατές μπορούν να στηρίζουν με τη δική τους θετική ψήφο καθημερινά το κορίτσι και το αγόρι που έχουν ξεχωρίσει στο http://poweroflove.tv ενώ μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr!

POWER OF LOVE

Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.