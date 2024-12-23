Γιώργος Παπαστεφάνου: Μικρός, όταν με ρωτούσαν τι θα κάνεις άμα μεγαλώσεις, έλεγα εκφωνητής

Ο γνωστός στιχουργός και παραγωγός μουσικών εκπομπών Γιώργος Παπαστεφάνου έδωσε μια από καρδιάς συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμη και μίλησε για την ζωή του, την καριέρα του, την αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι και τους ανθρώπους που γνώρισε και θαυμάζει.

«Ο πατέρας μου είχε εργοστάσιο μαζί με τον αδερφό του και έναν ακόμα κύριο που έφτιαχνε μπαταρίες πολύ γνωστές εκείνη την εποχή με σήμα τον τίγρη. «Thunder» λεγόταν. Έτσι λοιπόν ένα από τα πρώτα δώρα που μου έκανε ο πατέρας μου ήταν ένα τρανζίστορ. Καινούργιο πράγμα εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Μιλάμε για το 1950 περίπου με αυτό το τρανζίστορ αγκαλιά. Κοιμόμουν, ξύπναγα το πρωί και κάτω από το μαξιλάρι το βράδυ άκουγα τις εκπομπές» θυμήθηκε ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

Από τότε, μικρός ακόμα, είχε καταλάβει ότι το ραδιόφωνο ήταν η ζωή του.

«Οταν με ρωτούσαν τι θα κάνεις άμα μεγαλώσεις, τι θα γίνεις; Δεν έλεγα δάσκαλος, δικηγόρος, γιατρός που λέγανε τα νορμάλ, φυσιολογικά παιδιά της εποχής. Έλεγα εκφωνητής».

Ο Γιώργος Παπαστεφανου μίλησε για την πρώτη του επαφή με το μικρόφωνο και τους ανθρώπους που του άνοιξαν τις πόρτες του ραδιοφώνου – και αργότερα της τηλεόρασης αλλά και το πώς και πότε άρχισε να γράφει στίχους.

«Εκείνη την εποχή το τραγούδι είχε μπει τόσο βαθιά στη ζωή μας. Ήταν. Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος. Κάθε μέρα έβγαινε και κάτι καινούργιο και πάρα πολύ ωραίο. Όλοι λοιπόν θέλανε να γράφουν … Έτσι λοιπόν κι εγώ, μια μέρα που ήμουνα στο πανεπιστήμιο, σε ένα πάρα πολύ βαρετό μάθημα , είπα δεν γράφω κανένα στιχάκι; Και έτσι έγραψα μια αγάπη για το καλοκαίρι. Θα είμαι κι εγώ να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ».

Ο γνωστός στιχουργός μίλησε για την αγάπη του για το ελληνικό ποιοτικό τραγούδι, ακόμα και αυτά που βγήκαν από τα «σκυλάδικα», όπως το Φωτιά στα Σαββατόβραδα. «Γίναν πολλά τραγούδια επιτυχίες από αυτά. Ας πούμε το Φωτιά στα Σαββατόβραδα νομίζω πως είναι ένα από τα τραγούδια, μεταγενέστερο βέβαια, που αδικήθηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και επειδή το τραγούδησε η Άντζελα Δημητρίου, το χρέωσαν στα δεύτερα κλάσματα» είπε χαρακτηριστικά .

Σήμερα πάντως, μετά από δεκαετίες στην μουσική, ο ίδιος δεν ενημερώνεται μουσικά.

«Ούτε ελληνικά τραγούδια ακούω πια, ούτε ξένα. Νομίζω πως έχει γεμίσει το κομπιούτερ μου. Δηλαδή, έχω ακούσει τόση πολλή μουσική όλα αυτά τα χρόνια και πάντα βέβαια ανακαλύπτω κάτι καινούργιο. Αν τύχει όμως να το ακούσω στο ραδιόφωνο ή να το πετύχω στο internet, αλλά δεν στήνομαι πια όπως έκανα παλιά για να ακούσω το καινούργιο σιντί του τάδε ή να δω ποιος είναι ο τάδε και να τρέξω να τον παρακολουθήσω κι από κοντά»…

Μπορείτε να ακούσετε όλη την εκπομπή εδώ





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.