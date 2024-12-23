Τhe Voice of Greece: Τα Battles ξεκίνησαν - Η αποκάλυψη του Μάστορα και η αγανάκτηση του Μαζωνάκη

Tα “Battles” ξεκίνησαν! H τρίτη και πιο απαιτητική φάση του μουσικού διαγωνισμού, είναι εδώ! Οι coaches μαζί με τη βοήθεια αγαπημένων καλλιτεχνών ανέθεσαν τραγούδια στα μέλη των ομάδων τους. Ο κάθε coach είχε στην ομάδα του 15 τραγουδιστές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε έξι δυάδες και μία τριάδα, και ερμήνευσαν μοναδικά ντουέτα.

Στο τέλος, μόνο ένας από κάθε ομάδα θα καταφέρει να συνεχίσει στον επόμενο γύρο, εκτός αν κάποιος άλλος coach τον θέλει στην ομάδα του και πατήσει το steal button. Τι έγινε στο πρώτο επεισόδιο των Battles;

Η αποκάλυψη του Μάστορα για την ταινία “Υπάρχω”

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μια αποκάλυψη για τη συμμετοχή του στην ταινία “Υπάρχω”. ’”Είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρξα μέρος για την ταινία που αφορά τον μεγαλύτερο καλλιτέχνη που υπήρξε. Υπάρχει μια πλευρά σε αυτή την ταινία, πολύ διαφορετική από αυτήν που έχει ο κόσμος…Θα δούμε να παλεύει ο μικρός Στελάκης (που έχει τα τραύματά του)με τον Καζαντζίδη…Είμαι πολύ χαρούμενος που άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου σε αυτή την ταινία” αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Ο Aaron και η 'Αρτεμις ανέβηκαν στη σκηνή για ένα πραγματικά “σκληρό” Battle. Η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε σε ένα αδιέξοδο, καθώς και οι δύο διαγωνιζόμενοι την εντυπωσίασαν εξίσου. «Αυτό το επίπεδο θα ζήλευαν και στο αγγλικό Voice», σχολίασε ενθουσιασμένος ο Μαζωνάκης, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική τους ερμηνεία. Η απόφαση που κλήθηκε να πάρει η Έλενα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς και οι δύο ταλέντα άξιζαν να συνεχίσουν. Ποιος κριτής έκανε την ανατροπή;

Η Καίτη Γαρμπή και η Έλενα Παπαρίζου σε μια καταπληκτική μουσική συνύπαρξη

Οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν κάποιες από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.

Με μπαγλαμά και μαντολίνο ο Fernando και η Δέσποινα έδωσαν τη δική τους μάχη. Με τις μοναδικές τους ερμηνείες, έθεσαν στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα μεγάλο δίλημμα. "Ποιος από τους δύο κατάφερε να τον πείσει και να εξασφαλίσει την πολυπόθητη πρόκριση στα live;"

Μετά την εκπληκτική ερμηνεία της Ράνιας και της Ευαξένιας, ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δύσκολη επιλογή. Ο τραγουδιστής όμως, πιστός στο στιλ του, επέλεξε να περιπλέξει την επιλογή του, προκαλώντας τις αντιδράσεις των συναδέλφων του. Η χαρακτηριστική «φλυαρία» του Μουζουράκη, όπως την αποκάλεσαν, έκανε τον Γιώργο Μαζωνάκη να εκφράσει την αγανάκτησή του.

