Ο Λίαμ Γκάλαχερ άλλαξε γνώμη για το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Ο Λίαμ Γκάλαχερ φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη για το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Ο τραγουδιστής των Oasis συμμετείχε σε συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις με θαυμαστές του για τις γιορτές των Χριστουγέννων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος ετοιμάζεται να αρχίσει περιοδεία με τον αδελφό του Νόελ για την πολυαναμενόμενη επανασύνδεση του συγκροτήματος τον επόμενο χρόνο γνωστοποίησε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που του αρέσει στο X/Twitter την περασμένη εβδομάδα.

«Ποιο είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο τραγούδι;» ρώτησε θαυμαστής τον τραγουδιστή.

«Το Last Christmas από τους Wham!» απάντησε.

Πολλοί θαυμαστές συμφώνησαν με την επιλογή του, η οποία ήταν στην κορυφή των βρετανικών charts πέρυσι τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, άλλοι έμειναν έκπληκτοι δεδομένου ότι ο Λίαμ Γκάλαχερ είναι γνωστός θαυμαστής του «War is Over» του Τζον Λένον, τόσο πολύ που με τον Νόελ παραλίγο να τσακωθούν κάποια Χριστούγεννα για το ποια είναι η καλύτερη εορταστική επιτυχία.

«Το να μην απαντήσεις το "War is Over" του Τζον Λένον είναι συγκλονιστικό» αστειεύτηκε ένας θαυμαστής.

«Αλήθεια τσακωθήκατε με τον Νόελ για το ποιο είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι;» ρώτησε ένας άλλος ακόλουθος.

Μιλώντας στο Radio X, ο Νόελ Γκάλαχερ θυμήθηκε το περιστατικό και ότι είχε επιλέξει το «Merry Christmas Everybody» των Slade ως την κορυφαία χριστουγεννιάτικη μελωδία του.

«Αυτή η διαφωνία έγινε τόσο έντονη, που οι άνθρωποι χρειάστηκε να παρέμβουν και να πουν: "Περίμενετε τι κάνετε; Θα ξεκινήσετε έναν καβγά για μια χριστουγεννιάτικη μελωδία;"».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

