Θεοφανία Παπαθωμά: «Διασύρουν το όνομά μου χωρίς κανένα λόγο»

Τη δική της απάντηση μετά τον ντόρο που προκάλεσε η πρόσφατη δήλωσή της για το ότι ένα παιδί που δημιουργείται από έναν βιασμό οφείλεται στο κάρμα της μητέρας του, έδωσε η Θεοφανία Παπαθωμά μιλώντας στην εκπομπή «Weekenders».

«Είχα την τιμητική μου αυτήν την εβδομάδα. Στενοχωριέμαι γιατί διασύρουν το όνομά μου χωρίς κανένα λόγο. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και πρέπει να είναι σεβαστή. Όποιος σου λέει κάτι που δεν το ξέρεις και δεν το καταλαβαίνεις, ψάχνεις και το βρίσκεις. Εγώ έτσι κάνω, δεν τον βρίζω (σ.σ. τον άλλον).

Το ουσιαστικό είναι να ξέρουμε ότι μέσα στην κοιλιά υπάρχει ένα παιδί, ένας άνθρωπος σε εξέλιξη. Όταν τον βγάλεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι μία αφαίρεση ζωής. Είναι μία βαριά πράξη, η οποία επισύρει συνέπειες, βαρύνει την οντότητά σου, τη ζωή σου. Να υπάρχει πρόληψη. Γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο;» είπε αρχικά η Θεοφανία Παπαθωμά ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψή της και για τις πρόσφατες δηλώσεις του συναδέλφου της, Άρη Σερβετάλη:

«Ο Άρης Σερβετάλης επικοινωνεί τον λόγο του Χριστού. Ο Χριστός είπε αγάπη κι αβλάβεια, δηλαδή δεν πειράζουμε και δεν βλάπτουμε καμία ζωή είτε ανθρώπινη είτε ζώου. Τι κακό είπε ο άνθρωπος; Δεν σου είπε γέννησέ το, αλλά ότι η άποψή μου είναι ότι καλύτερα να το γεννήσεις κι αν θέλεις δώσε το, μην το σκοτώσεις. Αυτό τι κακό έχει σαν δήλωση; Δεν είπε ότι αφαιρούμε από τη γυναίκα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης»

Και ολοκλήρωσε εξηγώντας τι εννοούσε η ίδια με αυτό που είπε:

