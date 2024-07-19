Γιώργος Καράβας: Προσευχή και περισυλλογή στο Άγιον Όρος

Mια επίσκεψη που ήθελε καιρό να κάνει κατάφερε ο Γιώργος Καράβας και σίγουρα θα την επαναλάβει. Το γνωστό μοντέλο μαζί με δύο φίλους βρέθηκε για 24 ώρες στη Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος για προσευχή και περισυλλογή.

Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Σίμωνος Πέτρας, λεγόμενη και Σιμωνόπετρα είναι μία από τις είκοσι μονές του Αγίου Όρους και κατατάσσεται δέκατη τρίτη στην ιεραρχική τάξη των αθωνικών μονών. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 300 μέτρων από τη θάλασσα πάνω σε βράχο από γρανίτη κι έχει καταστραφεί τρεις φορές από πυρκαγιά στο παρελθόν. Βρίσκεται περίπου στη μέση της αριστερής ακτής της Χερσονήσου. Απέχει γύρω στις 2, 30 ώρες από τη Δάφνη και γύρω στα 45 λεπτά έντονα ανηφορικού δρόμου από το λιμανάκι της μονής.

Κι αυτή τη διαδρομή έκαναν ο Γιώργος Καράβας και οι δύο φίλιοι του για να βρεθούν ανάμεσα στους μοναχούς, να προσκυνήσουν και να βρουν γαλήνη. Στις φωτογραφίες που έβαλε ο Γιώργος Καράβας από αυτή τη μικρή παραμονή του εκεί η σύζυγός του Ραφαέλα Ψαρρού σχολίασε οτι και μόνο που τις βλέπεις τις φωτογραφίες ηρεμείς.

