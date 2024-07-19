Emerald Fennell: Ετοιμάζει τη δική της εκδοχή του «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Το επόμενο κινηματογραφικό έργο της Έμεραλντ Φένελ, μετά την ταινία «Saltburn», είναι στα σκαριά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αγγλίδα ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος δημοσίευσε σχέδιο αφίσας για τη δική της κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) της Έμιλι Μπροντέ.

Η Έμεραλντ Φένελ κοινοποίησε το εντυπωσιακό της σκίτσο Κέιτι Μπάκλεϊ και έγραψε «Ανεμοδαρμένα Ύψη - Μία ταινία της Έμεραλντ Φένελ» μαζί με ένα απόσπασμα από το γοτθικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ του 1847.

Αμέσως μετά πηγές ανέφεραν στο Deadline ότι η ταινία θα είναι μία ακόμη συνεργασία της Φένελ με το στούντιο MRC, μετά το «Saltburn». Δεν διευκρινίστηκε αν η Έμεραλντ Φένελ θα σκηνοθετήσει και θα γράψει το σενάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

