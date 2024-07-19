Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται για ακόμα μία εβδομάδα και δίνει...ραντεβού με τους τηλεθεατές του «MY MAN CAN!», σε δύο επεισόδια γεμάτα παιχνίδια, δώρα και κυρίως... γέλιο!

Το Σάββατο 20 Ιουλίου στις 21.00, τα τέσσερα ζευγάρια που κέρδισαν στα προηγούμενα επεισόδια το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του game show, επιστρέφουν και υποβάλλονται σε νέες δοκιμασίες, με στόχο το αυτοκίνητο!

Την Κυριακή 21 Ιουλίου στις 21.00, ο οικοδεσπότης μας υποδέχεται τέσσερα νέα ζευγάρια που έχουν άγνοια... κινδύνου αλλά τολμούν να αποδείξουν ότι γνωρίζουν καλά το άλλο τους μισό!

Σάββατο 20 Ιουλίου στις 21.00

Ο Νίκος και η Όλγα, ο Γιώργος και η Γωγώ, ο Αλέξανδρος και η Μαρία, και ο Τάσος και η Βασιλική καλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

Πόσα πλαστικά κοτόπουλα μπορούν να ρίξουν οι άντρες από μία ειδική κατασκευή, χωρίς να βλέπουν τίποτα, με ένα νεροπίστολο;

Πόσες καυτερές πιπεριές μπορούν να φάνε τα κορίτσια σε ένα λεπτό;

Ποιο ζευγάρι θα βάλει τα περισσότερα καλάθια;

Ποιο ζευγάρι θα τοποθετήσει τα πιο πολλά ποτήρια στην ειδική κατασκευή και θα μαζέψει πρώτο τους πέντε πόντους;

Κυριακή 21 Ιουλίου στις 21.00

Ο Μανώλης και η Μαριάνθη, ο Μιχάλης και η Εργίνα, ο Κωνσταντίνος και η Ζωή, και ο Γιάννης και η Αφροδίτη καλούνται να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά άλλων απαιτητικών παιχνιδιών.

Πόσο χρόνο θα χρειαστεί το έτερο ήμισυ για να τρέξει δύο γύρους και να... φροντίσει τον floor manager;

Ποιο ζευγάρι θα μαζέψει, μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, τα περισσότερα μπαλάκια τένις χάρη στις ειδικές στολές velcro;

Πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι άντρες για να σπάσουν εφτά μπαλόνια;

Ποιο ζευγάρι θα τοποθετήσει πρώτο τρεις μπάλες του ίδιου χρώματος;

Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για

απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://mymancan.skaitv.gr/

