Μπορεί ο γάμος της Δήμητρας Βαμβακούση και του Γιώργου Αγγελόπουλου να έγινε πέρυσι τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα λόγω της νοσηλείας τότε της μητέρας του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, αλλά η βάπτιση της κόρης τους που γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου θα γίνει στην πατρίδα του τη Σκιάθο.

Ο «Ντάνος» με την οικογένειά του βρίσκεται από τις αρχές του καλοκαιριού μόνιμα στον αγαπημένο του τόπο με την οικογένειά του καθώς εκεί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, έχει και τη σχολή του σκι και μάλιστα έχει επεκτείνει και τις επιχειρήσεις του και με τουριστικό κατάλυμα στο οποίο έχει δώσει το όνομα της μητέρας του που έφυγε πέρυσι από τη ζωή μια μέρα μετά το γάμο του. Δηλαδή Ουρανία.

