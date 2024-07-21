Λογαριασμός
Κύπρος: 50 χρόνια μετά την εισβολή του Αττίλα - Ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την Κυπριακή τραγωδία (trailer)

Ένα ιστορικό αφιέρωμα του δημοσιογράφου Σταύρου Ιωαννίδη, απόψε στις 23.30

Ντοκιμαντέρ

Ένα ιστορικό αφιέρωμα του δημοσιογράφου Σταύρου Ιωαννίδη, πενήντα χρόνια μετά τη βάναυση εισβολή του τουρκικού στρατού στη Μεγαλόνησο.

Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ

Μαρτυρίες, αφηγήσεις και ντοκουμέντα συνθέτουν το παζλ της πιο σκοτεινής περιόδου της νεότερης Ιστορίας της Κύπρου και της Ελλάδας. Μια αποκαλυπτική καταγραφή των γεγονότων που πλήγωσαν τον Ελληνισμό και οδήγησαν στη διχοτόμηση της Κύπρου, την πτώση της Χούντας και τη μεταπολίτευση.

Ντοκιμαντέρ

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν μεταξύ άλλων: ο Διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς που ερεύνησε ενδελεχώς το Κυπριακό ζήτημα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, αξιωματικοί και καταδρομείς που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολεμική αναμέτρηση με τους Τούρκους, μαχητές που βίωσαν τότε τα πολεμικά γεγονότα και ειδικοί επιστήμονες που αναλύουν το παρόν και το μέλλον των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ

ΚΥΠΡΟΣ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ
Απόψε στις 23.30, στον ΣΚΑΪ

Ντοκιμαντέρ

Πηγή: skai.gr

