Γιούλικα Σκαφιδά: «Είναι άδικο να με θεωρούν μονογονέα. Δεν μεγαλώνω μόνη μου το παιδί μου»

Φέτος είναι η Λεωνή στη «Μάγισσα- Φλεγόμενη Καρδιά» και αποθεώνεται στις κριτικές, όπως για όλους τους ρόλους που έχει κάνει ως τώρα η Γιούλικα Σκαφιδά. Η ηθοποιός βρέθηκε χθες τα βράδυ στο πλατό του «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή και τη μητρότητα.

«Άλλαξε πολύ η ζωή μου και είμαι αφοσιωμένη στο παιδί. Είναι μια πολύ γλυκιά ευθύνη είναι και πολύ κουραστικό το σπορ της μητρότητας. Έμεινα 9 μήνες στο σπίτι. Δεν έχω νιώσει ακόμα ότι δουλεύω, γιατί έχω τη μητέρα μου και βοήθεια, οπότε έχω το κεφάλι μου ήσυχο» είπε αρχικά η Γιούλικα Σκαφιδά ενώ εξήγησε και τον λόγο που βγήκε δημόσια να διευκρινίσει πως δεν είναι μονογονέας:

«Ήθελα να λύσω την παρεξήγηση ότι δεν είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια. Δεν μεγαλώνω μόνη μου το παιδί μου. Πήγα σε μία εκπομπή και πριν με ρωτήσουν το οτιδήποτε, αρχίζουν και μου λένε για τη γενναιότητα των μαμάδων που μεγαλώνουν μόνες τους το παιδί τους. Επειδή ήταν η εκπομπή ζωντανή, δεν μπόρεσα να πω τίποτα.

Μετά είπα ότι αυτό δεν είναι ωραίο, είναι άδικο γιατί δεν είμαι μόνη μου, οπότε θέλησα να τακτοποιήσω το πράγμα. Δεν θέλω να μιλώ για την προσωπική μου ζωή όχι γιατί είμαι κρυψίνοος, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Αν δούλευα στην τράπεζα, δεν θα χρειαζόταν»

Δεν είναι όμως η μόνη παρεξήγηση που έχει ζήσει. Υπήρξε ένα διάστημα που πίστευαν πως πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας:

«Είχα κάνει μια ταινία μικρού μήκους για τη σκλήρυνση κατά πλάκας αλλά ο τρόπος που το έγραφαν σαν τίτλο ήταν σαν να πάσχω εγώ από αυτή τη νόσο».

