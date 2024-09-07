Γιάννα Τερζή: «Η ειλικρίνεια πολεμιέται σκληρά από όσους κρύβουν όλη την ύπαρξή τους»

Το κράτησε κρυφό για πολλά χρόνια η Γιάννα Τερζή, πλέον αν και δεν έχει κάνει ονομαστική αναφορά, έχει εκφραστεί πολλές φορές για το mobbing που έζησε την εποχή που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision στη Λισαβόνα το 2018.

Και έχει ζητήσει επαγγελματική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που της δημιούργησε αυτή τη κατάσταση στην πορεία του χρόνου.

