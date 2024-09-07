Η Ελένη Γερασιμίδου αποκαλύπτει γιατί έφυγε από σειρές όπως το «Εμείς και εμείς» και το «Κάτω από την Ακρόπολη»

Τον βασικό λόγο που αποχώρησε από δύο πετυχημένες σειρές ενώ συνεχιζόντουσαν αποκάλυψε μετά από τόσα χρόνια η Ελένη Γερασιμίδου. Η ηθοποιός στην πορεία της στην τηλεόραση έχει γνωρίσει πολλές και μεγάλες επιτυχίες και μίλησε για όλα στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και στον Ανδρέα Θεοδώρου.

-Θα σας δούμε κάπου τηλεοπτικά;

«Δεν ξέρω ακόμη, δεν έχω κάποια πρόταση. Αν με καλούσαν θα πήγαινα, μπορεί όχι σε καθημερινή βάση, αλλά σίγουρα θα ήθελα να έχω συμμετοχή σε κάποια σειρά».

-Υπήρξε κάποια σειρά που πρωταγωνιστούσατε και κόπηκε άδοξα;

«Όχι, δεν συνέβη αυτό. Εγώ απλά έφευγα από μόνη μου όταν κάποια στιγμή ήταν πολλά τα χρόνια που συνεχίζονταν και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και καταλαβαίνω πολύ καλά εκείνους τους ηθοποιούς που μπορεί από μόνοι τους μετά από χρόνια να φεύγουν από μια σειρά.

Ο ηθοποιός θέλει να κάνει κάτι καινούργιο. Από το «Εμείς και Εμείς» για παράδειγμα ολοκλήρωσα και την τρίτη σεζόν και έφυγα γιατί κουράστηκα να κάνω το ίδιο πράγμα. Το ίδιο έκανα και στη σειρά Κάτω από την Ακρόπολη».

-Τι θυμάστε από το «Εμείς και Εμείς» που μέχρι σήμερα το βλέπουμε σε επανάληψη.

«Πράγματι, ακόμη και 3 ετών παιδιά την παρακολουθούν. Πέρασα καταπληκτικά, ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Με τους συναδέλφους στο «Εμείς και εμείς» γίναμε μια οικογένεια, ερχόντουσαν σπίτι μου ή βγαίναμε έξω. Ήμασταν σαν αδέλφια».

-Θα θέλατε να γίνει remake το «Εμείς και εμείς»;

«Τι νόημα θα είχε τώρα να γίνει remake το «Εμείς και εμείς»; Έχουν υπάρξει και απώλειες, εγώ πια είμαι μια γηραιά κυρία, τι να κάνουμε… Δεν θα ήταν το ίδιο. Θα έπρεπε να το γυρίσουμε σε γηροκομείο (γέλια). Εντάξει δεν είναι όλοι στη δική μου ηλικία, αλλά πάνω- κάτω».

-Θα σας δούμε ξανά με τον Λάκη Λαζόπουλο;

«Ναι πιθανόν, αν υπάρξει συμφωνία. Πήγα στην τελευταία παράστασή του, που ήταν σαν πιλότος. Νομίζω ότι συζητάει με κανάλια και πιστεύω ότι θα είμαι. Πάντα με φωνάζει ο Λάκης, γιατί περνάμε καλά. Υπάρχει μεγάλος θαυμασμός ανάμεσά μας».

