Μαρίνα Σπανού: «Ο μπαμπάς μου είμαι εγώ στο αρσενικό»

Η ομοιότητά της με τον πατέρα της φέρνει συγκρούσεις

Για τη σχέση της με τους γονείς της και ειδικότερα τον ηθοποιό πατέρα της Χρήστο Σπανό μίλησε η Μαρίνα Σπανού που το τελευταίο διάστημα γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το τραγούι «Ταξίδι».

Το γλυκό κορίτσι που ξεκίνησε παίζοντας μουσική στον δρόμο πια χτίζει μια ζηλευτή καριέρα και προχωράει με προσεκτικά βήματα. Καθώς και η μητέρα της είναι στον χώρο του θεάματος –ήταν καθηγήτρια του μπαμπά της την εποχή που ήταν στη σχολή- η Μαρίνα μίλησε για το κατά πόσο οι δικοί της επεμβαίνουν στις αποφάσεις της:

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

TAGS: Μαρίνα Σπανού Χρήστος Σπανός WomenOnly
