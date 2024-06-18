Ο πετυχημένος ηθοποιός και παραγωγός, Ανδρέας Γεωργίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» και αναφερόμενος στην απώλεια της μητέρας του και τα παδικά του τραύματα που παραδέχεται πως δεν έχει ακόμα ξεπεράσει είπε:

«Τα παιδικά μου τραύματα δεν τα έχω επεξεργαστεί ακόμα. Το θέμα του AIDS ήταν για πολλά χρόνια ένα ταμπού. Μου δόθηκε η ευκαιρία το 2005 να βγω και να μιλήσω για αυτή την ιστορία και να πω: Ξέρετε, η μητέρα μου έχει πεθάνει από AIDS, όπως έχουν και άλλα μέλη της οικογένειας, ο πατέρας μου που έχει φύγει από τη ζωή και ο μικρός μου αδελφός ο οποίος σήμερα είναι 33 ετών έχει τη δική του όμορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά»

Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση σήμερα:

«Να πω ότι δεν είναι ένας θανατηφόρος ιός πλέον, αλλά μία χρόνια πάθηση. Σήμερα θεωρώ ότι δεν το συζητάμε κάτω από την ταμπέλα του “ταμπού” και του στίγματος της κοινωνίας. Όταν μαθαίνει κάποιος ότι έχει AIDS δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν παλιά, βέβαια είναι σοκαριστικό στην αρχή, όπως σοκαριστικό είναι όταν μαθαίνεις ότι έχει διαβήτη. Πλέον είναι μεγαλύτερο το ρίσκο και ο κίνδυνος να έχεις διαβήτη, παρά AIDS».

Φυσικά εκείνη την εποχή η ασθένεια του AIDS ήταν ένα τεράστιο ταμπού. Ο ίδιος θυμάται πως τους αντιμετώπιζε ο κόσμος τότε:

«Στην Κύπρο, στο χωριό είχαμε στιγματιστεί, ο κόσμος μας απέφευγε, όμως ήμασταν δεμένη οικογένεια, μείναμε ενωμένoι και καταλαβαίναμε τον κόσμο και τι συνέβαινε γύρω μας»

Ενώ κλείνοντας το θέμα ανέφερε: «Η μητέρα μου πέθανε 36 ετών. Κάποια στιγμή μου έδωσε συγγενικό μου πρόσωπο φωτογραφία της από την ηλικία των 30 και σοκαρίστηκα γιατί κατάλαβα ότι ήταν ένα κορίτσι η μαμά μου, κατάλαβα πόσο νωρίς έφυγε».

