Garth Brooks: Ο σταρ της κάντρι κατηγορείται για βιασμό

Ο σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής, Γκαρθ Μπρουκς, κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση σε μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του στο δικαστήριο της Καλιφόρνια. Η ενάγουσα που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Jane Roe», εργαζόταν ως κομμώτρια και makeup artist για τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή όταν τη βίασε, αναφέρεται στη μήνυση.

Η γυναίκα στη μήνυση ισχυρίζεται επίσης ότι τη θώπευε επανειλημμένα και της έκανε ρητά σεξουαλικά σχόλια την περίοδο που συνεργαζόταν μαζί του, από το 2017 έως το 2020. Σε δήλωσή σε ΜΜΕ ο Γκαρθ Μπρουκς είπε ότι η μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του αποτελεί «εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση».

Country music star Garth Brooks has been accused of rape and sexual assault in a lawsuit filed by his former hair and make-up artist.



Η ενάγουσα αναφέρει ότι τον Μάιο του 2019, ο τραγουδιστής της ζήτησε να ταξιδέψει μαζί του με το ιδιωτικό του τζετ για το Λος Άντζελες, με αφορμή εκδήλωση της Ακαδημίας που απονέμει τα βραβεία Grammmy.

Όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο η ενάγουσα διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής είχε κλείσει μόνο μια σουίτα με ένα υπνοδωμάτιο για να μοιραστούν και οι δύο. Αναφέρει ακόμη ότι όταν μπήκε στη σουίτα του ξενοδοχείου, ο Γκαρθ Μπρουκς εμφανίστηκε γυμνός στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας και τη βίασε.

Στη δήλωσή του ο Γκαρθ Μπρουκς αναφέρει: «Τους τελευταίους δύο μήνες, ταλαιπωρούμαι χωρίς τέλος με απειλές, ψέματα και τραγικές ιστορίες για το ποιο θα είναι το μέλλον μου αν δεν υπογράψω μια επιταγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι σαν να μου βάζουν ένα γεμάτο όπλο στο πρόσωπό μου».

Ο Μπρουκς κατέθεσε αγωγή εναντίον της γυναίκας τον περασμένο μήνα, ισχυριζόμενος ότι προσπαθεί να τον εκβιάσει για χρήματα και να δυσφημήσει τον χαρακτήρα του, ως απάντηση στο ότι δεν την προσέλαβε ή δεν πλήρωνε για τις ιατρικές παροχές.

Ο τραγουδιστής της κάντρι αναφέρει στην αγωγή ότι η γυναίκα του έστειλε ένα γράμμα τον Ιούλιο στο οποίοι υποστήριζε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και ότι ο Μπρουκς σχεδίαζε να τη σκοτώσει. Ο Μπρουκς σχυρίζεται ότι έλαβε άλλη μια επιστολή τον επόμενο μήνα, στην οποία η γυναίκα είπε ότι δεν θα δημοσιοποιούσε το περιεχόμενο της μήνυσής της, εάν της έδινε χρηματικό ποσό εκατομμύριων δολαρίων.

O Γκαρθ Μπρους ζητά επίσης χρηματική και ποινική αποζημίωση, την κάλυψη της αμοιβής δικηγόρου, καθώς και δήλωση από το δικαστήριο ότι οι ισχυρισμοί της γυναίκας είναι ψευδείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

