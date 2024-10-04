Ο Αμερικανός ράπερ Eminem πρόκειται να γίνει παππούς. Ο 51χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε τα νέα σε ένα μουσικό βίντεο που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024 για το τραγούδι του «Temporary», το οποίο είναι αφιερωμένο στην κόρη του Hailie Jade.

Το βίντεο περιλαμβάνει ένα μοντάζ από αποσπάσματα πατέρας και κόρης κατά τη διάρκεια της ζωής τους - συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής που εκείνη χαρίζει στον πατέρα της ένα μπλε πουλόβερ με την ένδειξη «Grampa 1» στο πίσω μέρος.

Στη συνέχεια, η Jade του δίνει ένα υπερηχογράφημα, το οποίο ο Eminem δείχνει με έκπληξη στην κάμερα. Η 28χρονη επιβεβαίωσε, επίσης, αργότερα την εγκυμοσύνη της με μια ανάρτηση στο Instagram.

Το «Temporary», στο οποίο συμμετέχει η τραγουδίστρια Skylar Grey, είναι από το τελευταίο άλμπουμ του ράπερ, «The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)», το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

Ο Eminem, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Marshall Mathers, εξηγεί στην εισαγωγή ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κόρη του, να το ακούει όταν δεν θα βρίσκεται πια στη ζωή.

«Σου έγραψα αυτό το τραγούδι, για να σε βοηθήσω να αντιμετωπίσεις τη ζωή τώρα που έφυγα... Γλυκιά μου, να είσαι δυνατή, Ξέρω ότι ήμουν ο βράχος σου και είμαι ακόμα... Θα με ξεπεράσεις και θα προχωρήσεις, αλλά μην τολμήσεις να χύσεις ούτε ένα δάκρυ»...», λένε οι στίχοι.

Η Jade, η οποία παντρεύτηκε τον σύζυγό της τον Μάιο, είναι η μοναδική βιολογική κόρη του Eminem με την πρώην σύζυγό του Kim Scott. Ο ίδιος υιοθέτησε, επίσης, δύο από τις κόρες της Scott από προηγούμενες σχέσεις.



