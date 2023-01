Λονδίνο: Φωτογραφίες των Beatles δια χειρός Paul McCartney στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων

H Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της τον Ιούνιο για μια ξεχωριστή έκθεση με φωτογραφίες του σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Την έκθεση «Paul McCartney, Photographs 1963-64: Eyes of the Storm» συνθέτουν φωτογραφίες των Beatles, που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θεωρούσε ότι είχαν χαθεί. Το πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος επικοινώνησε με τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων όταν ανακάλυψε ξανά τις φωτογραφίες.

Ο σερ Πολ μας προσέγγισε νομίζω το 2020 και είπε ότι είχε βρει αυτές τις εικόνες που κατέγραψε με τον φωτογραφικό φακό του, τις οποίες θυμόταν, αλλά νόμιζε ότι είχαν χαθεί, εξήγησε ο διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων δρ Νίκολας Κάλιναν.

1964: Eyes of the Storm

Photographs and Reflections by Paul McCartney



In a new book accompanying the @npglondon exhibition, Paul presents 275 of his own photographs from an iconic time in music history. Pre-order: https://t.co/e29wdBHKGU#EyesOfTheStorm pic.twitter.com/8b4sr5S71F