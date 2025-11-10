Μετά από χρόνια συνεργασίας με την Disney για τις σειρές Marvel και Star Wars, επιτέλους συνέβη: Οι Simpsons έφτασαν στο Fortnite και κάνουν θραύση. Ενώ τα περισσότερα από αυτά τα crossover περιλαμβάνουν θεματικά skins και emotes, αυτό είναι μια πλήρης εξαγορά, με έναν ολόκληρο χάρτη -βασισμένο στο Σπρίνγκφιλντ- για εξερεύνηση.

Είναι ένας έξυπνος τρόπος για το παιχνίδι να παρουσιάσει τη μακροβιότερη κωμική σειρά της αμερικανικής τηλεόρασης σε ένα νεότερο κοινό – ειδικά με την είδηση ότι μια δεύτερη ταινία είναι καθ' οδόν – αλλά για τους millennials, αυτό είναι το αποκορύφωμα μιας καμπάνιας ενός έτους για να τραβήξει την προσοχή μας, αν οι προηγούμενες συνεργασίες με τους Power Rangers, Scream και Mortal Kombat είναι ενδεικτικές.

Τα γνωστά αξιοθέατα του Σπρίνγκφιλντ που θα περίμενες να δεις είναι εδώ. Στην άκρη του χάρτη βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, που εκτοξεύει ατμό στον ουρανό, με πυρηνικές καταστροφές που μπορείτε να αποτρέψετε, πατώντας μια κονσόλα ελέγχου στον ρυθμό του «eeny, meeny, miny, moe». Kάθε αγώνας ξεκινά με μια γοητευτική αναπαράσταση της εισαγωγής της σειράς, με σύννεφα που διαλύονται, τίτλο και το εμβληματικό θεματικό τραγούδι, πριν ευχαριστήσετε τον Otto καθώς φεύγετε από τη μάχη.

Και υπάρχουν πολλά πράγματα να ανακαλύψει κάποιος. Μετά από πολλούς αγώνες, οι χρήστες δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθούν. Αν υπάρχει κάποιο μειονέκτημα, είναι ότι ο χάρτης πρέπει να παιχτεί σε ανταγωνιστικές συνθήκες, με τον κύκλο της καταιγίδας να πλησιάζει συνεχώς και να σε ωθεί να προχωρήσεις.

Για μεγαλύτερη απόλαυση του παιχνιδιού, εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να επιβιώσετε, ώστε να το απολαύσετε: παίξτε τη λιγότερο φρενήρη λειτουργία «zero build», ενεργοποιήστε την επιλογή «visualise sound effects» στο μενού ρυθμίσεων για να εμφανίζονται οι θέσεις των παικτών στην οθόνη και θυμηθείτε, δεν είναι ντροπή να προσγειώνεστε στα πιο ήσυχα σημεία του χάρτη και να αφήνετε τους άλλους να εξοντώσουν πρώτα ο ένας τον άλλον. Μερικές από τις καλύτερες αναφορές βρίσκονται εκτός των συνηθισμένων διαδρομών, τελικά.

Η συνεργασία με τους… Simpsons αναμένεται να τελειώσει στις 29 Νοεμβρίου. Ωστόσο, πολλοί χρήστες, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί με τη συγκεκριμένη season, δεν θα ήθελα να εξαφανιστεί. Γιατί, αν υπάρχει μια σειρά που έχει αντοχή, αυτή είναι οι Simpsons.

