Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, μένει πιστό στο ραντεβού του με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ και έρχεται απόψε, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 21.00, με ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο.

Ένα νέο ζευγάρι παικτών, που βασίζεται στη μεταξύ τους σχέση και την εμπιστοσύνη, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές, καλείται να αντιμετωπίσει τον γιγαντιαίο «Τοίχο», με σκοπό να δει το χρηματικό έπαθλό του να φθάνει τις 350.000 ευρώ!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο πλατό τον Βασίλη και τον Ρωμανό, δύο παιδικούς φίλους και κουμπάρους με κοινά ενδιαφέροντα και «τετράγωνη λογική».

Ο Βασίλης είναι μπαμπάς της 11χρονης Νεφέλης, καθηγητής Μαθηματικών και παράλληλα κάνει μεταπτυχιακό στους Αυτοματισμούς. Παίζει πόλο πάνω από 30 χρόνια, είναι Αρχηγός στον Άρη Νίκαιας, ταυτόχρονα όμως διαθέτει και μία ισχυρή καλλιτεχνική πλευρά, αφού γράφει ποίηση.

Ο Ρωμανός, από την άλλη, είναι Μηχανικός Λογισμικού σε εταιρεία ρομποτικών εφαρμογών, δραστήριος και αθλητικός. Αγαπάει τις πεζοπορίες, το σαπ, το μπάσκετ και το γυμναστήριο. Δύο ευρηματικοί κολλητοί φίλοι που ενώνουν τις γνώσεις τους με έναν κοινό στόχο: να πραγματοποιήσουν μία επιχειρηματική ιδέα σε σχέση με τον τομέα της τεχνολογίας.

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

