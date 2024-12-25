Φοίβος: «Ο Νίκος Καρβέλας με προκάλεσε να αφήσω τη "μαϊμού" για το αυθεντικό»

Για τη συνεργασία του με τις τραγουδίστριες που τους έχει γράψει τραγούδια αλλά και για τις πιέσεις που δέχθηκε από τον Νίκο Καρβέλα να σταματήσει τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή και να ξεκινήσει να δουλεύει με την Άννα Βίσση, μίλησε μεταξύ άλλων, το μεσημέρι των Χριστουγέννων, στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο γνωστός δημιουργός Φοίβος.

«Έχω πουλήσει 6 εκατ. αντίτυπα δίσκων. Η μουσική είναι όλη μου η ζωή επί της ουσίας. Πολλά τα ξεχνάω και τα μπερδεύω. Πολλές φορές μου δείχνουν ένα τραγούδι, ρωτάω ποιανού είναι και μου λένε πως το ‘χω γράψει εγώ. Πού να θυμάσαι τι έκανες πριν από 20-30 χρόνια;», παραδέχθηκε ο Φοίβος.

«Εκεί συνειδητοποιούσα και έλεγα: “πώς το έγραψα εγώ αυτό;” Δεν μπορούσα καν να το θυμηθώ. Το τραγικό είναι ότι σε όλες τις απονομές ήμουν δυστυχισμένος, μίζερος, δεν μπορούσα να τις χαρώ. Ποτέ δεν μου αρέσει 100% το αποτέλεσμα, πάντα πιστεύω ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει και καλύτερα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Η πρώτη καλλιτέχνιδα που συνεργάστηκα ήταν η Βίκυ Χαρίτου. Ύστερα, «έμπλεξα» με τον Καρβέλα. Μου τηλεφώνησε ένας φίλος και μου είπε να τον πάρω γιατί είχε πρόβλημα με τη ζέστη και το αυτοκίνητό μου είχε κλιματιστικό. Τον πήγα σπίτι του και μου λέει: ‘Έμαθα ότι γράφεις τραγούδια, βάλε μου κάτι να ακούσω’. Αφού με άκουσε, είπε ότι είμαι καλός και μου πρότεινε να περάσω από το σπίτι του την επόμενη μέρα.

Άκουσε διάφορα κομμάτια μου και αναγνώρισε το ταλέντο μου. Είχαμε μια καλή σχέση, παρά τα όσα γράφονταν στα Μέσα. Τον θαύμασα και συνεχίζω να τον θαυμάζω», αποκάλυψε ο Φοίβος, αναφερόμενος στον αγαπημένο του συνάδελφο. «Με φώναξε λίγα χρόνια αργότερα να γράψω για την Άννα. Πριν από αυτό, είχα ήδη ετοιμάσει κάποια demo για εκείνη με στόχο το εξωτερικό. Μου είπε: ‘Μόνο εσύ μπορείς να καθίσεις στον θρόνο μου’. Έπρεπε η Άννα να βγάλει τρεις δίσκους, και επιθυμούσα να ασχοληθώ περισσότερο με εκείνον. Δεν είχα γνωρίσει τη Δέσποινα ακόμα», πρόσθεσε.

«Καθώς τα πράγματα προχωρούσαν, οι συνθήκες δημιούργησαν εντάσεις. Πολλά media ήθελαν να μας τσακώσουν, αλλά εγώ ποτέ δεν ενεπλάκην σε καβγά με τον Νίκο». Στο τέλος, ο Φοίβος θυμάται τις προτάσεις του Καρβέλα: «Έλεγε ‘άσε τη μαϊμού και έλα στο ορίτζιναλ’. Αν και η Δέσποινα είναι καλή φίλη, η προτεραιότητά μου ήταν να δουλέψω μαζί του», κατέληξε ο Φοίβος.

