Θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ έχει και τα 103 στολίδια που έχει κυκλοφορήσει η πριγκίπισσα της ποπ — και τα τοποθέτησε όλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Η Μόλι Σουίνταλ από το Μανχάταν άρχισε να συλλέγει τα στολίδια το 2020 για να γεμίσει τον «κενό χώρο» στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της, καταφέρνοντας να αποκτήσει τα διακοσμητικά που κυκλοφορεί η Σουίφτ κάθε εορταστική περίοδο.

«Μερικά από αυτά εξαντλούνται σε λίγα λεπτά… Αλλά έχω αγοράσει κάθε στολίδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι αγοράζω 34 σε ένα χρόνο» δήλωσε η θαυμάστρια της τραγουδίστριας στην The Post. «Πενήντα τρία από αυτά συλλέχθηκαν μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Η Σουίνταλ, η οποία έχει δει την τραγουδίστρια σε συναυλίες 54 φορές και τη συνάντησε μία φορά, έσπευσε να αποκτήσει και τα 18 που κυκλοφόρησαν φέτος - μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του τραγουδίστριας, αλλά έπρεπε να το κάνει με στρατηγική.

«Η ομάδα της Τέιλορ τα δημοσιεύει και αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει πτώση των τιμών τους την επόμενη ώρα. Πρέπει λοιπόν να είσαι online και έτοιμη να τα αγοράσεις μόλις μειωθούν οι τιμές» εξήγησε.

Εκτός από την αγορά των στολιδιών από τον ιστότοπο της Σουίφτ, έχει αγοράσει και ανταλλάξει μερικά με άλλες θαυμάστριες της για να ολοκληρώσει τη συλλογή της, την οποία μοιράζεται με περηφάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις Swifties.

Η Σουίνταλ, η οποία παρακολούθησε συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας της τραγουδίστριας Eras Tour στο Μαϊάμι τον Οκτώβριο μαζί με τις αδερφές της γνώρισε την Τέιλορ Σουίφτ το 2007 στην Ατλάντα, όταν άνοιγε τις συναυλίες του Μπραντ Πέισλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.