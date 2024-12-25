Last Christmas: Μοναδική live ερμηνεία από τον αξέχαστο Τζόρτζ Μάικλ 

Εδώ και 40 χρόνια, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα που να μην ακούγεται παντού το «Last Christmas», η μεγάλη επιτυχία των Wham που πρωτοκυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1984.

Μαζί με το νεότερο και πιο χαρούμενο "All I want for Christmas is you" της Μαράϊα Κάρει, η γλυκόπικρη μπαλάντα με την φωνή του αξέχαστου Τζορτζ Μάικλ είναι οι δύο τεράστιες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της σύγχρονης ποπ μουσικής.

Αν και οι περισσότεροι έχουμε ως εικόνα του τραγουδιού το βιντεοκλίπ με μια παρέα σε σαλέ, αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε και… live, από παλιότερη συναυλία του μεγάλου καλλιτέχνη, που έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2016, σε ηλικία 53 ετών.

George Michael - Last Christmas pic.twitter.com/Bkv7EqrjbO — Oneway (@OneWayMusicX) December 21, 2024

Πηγή: skai.gr

