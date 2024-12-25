My Style Rocks: Gala Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Χριστούγεννα, η πιο λαμπερή μέρα του χρόνου και οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks γίνονται οικοδέσποινες και διοργανώνουν ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο σπίτι τους. Πώς θα ντυθούν για να υποδεχτούν τους καλεσμένους τους; Πώς θα συνδυάσουν την άνεση με τη λάμψη και την κομψότητα;

Οι fashionistas δεν στέκονται μόνο στο στιλιστικό μέρος της εμφάνισής τους αλλά, πριν έρθουν στο πλατό, μπαίνουν στην κουζίνα και ετοιμάζουν τις δικές τους νοστιμιές. Λαζάνια, πλατό με τυριά, λαχανοντολμάδες, μηλόπιτα, πανετόνε, δίπλες και παραδοσιακό λικέρ σερβίρονται στην… έκπληκτη κριτική επιτροπή!

Στο σπίτι της Μαρίας Παπαγρηγορίου η γιορτή είναι οικογενειακή και στο πλευρό της στην πασαρέλα εμφανίζονται τα δύο της παιδιά! Πώς τους φαίνεται η εμπειρία του My Style Rocks;

Η Άννα μαθαίνει από έγκυρες πηγές πως το αγαπημένο γλυκό του Στέλιου Κουδουνάρη είναι η μηλόπιτα και φροντίζει να είναι το γλυκό που θα ετοιμάσει! Μία άλλη έκπληξη όμως περιμένει την ίδια και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και το πλατό γεμίζει λουλούδια!

Όταν ολοκληρωθεί η πασαρέλα των κοριτσιών θα ανακοινωθεί και το όνομα της διαγωνιζόμενης που θα κερδίσει την τελευταία επιταγή των 2.500 ευρώ. Μετά από αυτό το Gala μπαίνουμε στην διαγωνιστική εβδομάδα του τελικού!

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ… Μία απρόσμενη εξέλιξη περιμένει τις διαγωνιζόμενες στο τέλος του επεισοδίου!

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 17.40

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.