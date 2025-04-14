Χρήστος Μάστορας: Η αποθέωση στη Φουρέιρα στο κλείσιμο της συνεργασίας τους

Αναμφίβολα η σύμπραξη του Χρήστου Μάστορα και της Ελένης Φουρέιρα στο stage του Έναστρον ήταν από τις πιο πετυχημένες της σεζόν που έκλεισε χθες για τα νυχτερινά κέντρα που ξεκίνησαν το πρόγραμμά τους από πέρυσι το φθινόπωρο. Μια συνεργασία που ξεκίνησε επικά με το πιο εμπνευσμένο διαφημιστικό που έχουμε δει ως τώρα για νυχτερινό μαγαζί.

Και με ένα μακροσκελές ποστ ο frontman του συγκροτήματος ΜΕΛΙΣΣΕΣ, δηλώνει πως η Ελένη Φουρέιρα ήταν για εκείνον partner in crime και άνετα μια από τους κολλητούς του φίλους πια.

«Η τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο σπίτι μας πλέον Έναστρον, του μαγικού αυτού τύπου ονόματι Κώστα Ματσίκα, έφτασε στο τέλος της. Τον ευχαριστώ θερμά που με εμπιστεύεται για τρίτη χρονιά.Η partner in crime Ελένη Φουρέιρα μου απέδείξε σε προσωπικό επίπεδο -όχι πως χρειάζεται να αποδείξει κάτι φυσικά σε κανέναν- πως είναι μια σούπερcool, δοτική, πανέξυπνη και εξωπραγματικά δημιουργική σούπερσταρ. Πέρα από αυτό όμως μέσω της τριβής και της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών με ασφάλεια λέω πως θα μπορούσε να είναι και από τους κολλητούς μου φίλους. Σε ευχαριστώ για τις φανταστικές, απείρου κάλλους στιγμές πάνω και κάτω από τη σκηνή! Είσαι Θεά!

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου φυσικά την υπέροχη, υπέρταλαντούχα και ψυχάρα Marseaux που έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στον πιο ανεβαστικό τράπερ Prince FY που τυχαίνει να είναι και απίστευτος τύπος και επαγγελματίας! Επίσης ευχαριστώ όλους όσους δούλεψαν για το φετινό show, από το προσωπικό μέχρι τους υπερδιαγαλαξιακούς μουσικούς μας. Και last but not least τον σκηνοθέτη μας που δίνει ψυχή και σώμα για να έχουμε πάντα την καλύτερη εικόνα αλλά και το καλύτερο vibe, τον Κωνσταντίνο Ρήγο. Respect σε όλους. Κώστα Μαυρογένη και Θανο Λαΐτσα μην ζηλεύετε.. Εσάς θα σας ευχαριστήσω στη σκηνή ❤️ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΕ ΛΙ ΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣ».

