Η Βάσω Λασκαράκη δίνει το απόλυτο mood Δευτέρας κι εμείς ταυτιζόμαστε ελεύθερα

Άλλη μια εβδομάδα ξεκινά  

Womenonly

Eίναι αυτό που θες λίγο Σαββατοκύριακο παραπάνω ή αυτό του ότι άλλη μια δύσκολη εβδομάδα ξεκινά και έχεις άρνηση. Η Βάσω Λασκαράκη το έκανε εικόνα χάρη στον σκύλο της, τον Όλαφ, που η Δευτέρα τον βρήκε ξαπλωμένο και ακίνητο στον καναπέ.

Λίγο ο ανάδρομος, λίγο τα τρεξίματα, όλοι θα θέλαμε να είμαστε λίγο... Όλαφ!

«Mood Δευτέρας 🥴 Απόλυτη ταύτιση απόψεων …Olaf 🐶#monday #aprilnot» έγραψε η ηθοποιός και ταυτιζόμαστε κι εμείς μαζί της.

Οι υποχρεώσεις πολλές και για εκείνην που τρέχει με την πολύ επιτυχημένη παράσταση Λαπωνία και παράλληλα είναι μαμά.

Από την άλλη, η Δευτέρα είναι μία μέρα μείον πριν από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να πει κανείς βλέποντας την καλή πλευρά των πραγμάτων!

Πηγή: womenonly

