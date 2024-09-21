Όπως έκαναν γνωστό οι ίδιες σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Ερασμίας Μάνου και πρώην σύζυγος της Σοφίας Βόσσου, Θεοφάνης (Φάνης) Μάνος.

«Με αυτό το τραγούδι νανουριζόταν η Ερασμία μας, η κόρη μας Φάνη μας …καλό σου ταξίδι και σε ευχαριστώ που φέραμε στον κόσμο ένα σπάνιο λουλούδι. Ώρα σου καλή στην αγκαλιά του Θεού Θεοφάνη Μάνο», έγραψε η Σοφία Βόσσου.

Ενώ και η Ερασμία αποχαιρέτισε συντετριμμένη τον πατέρα της.

Ο Θεοφάνης Μάνος υπήρξε σύμβουλος επιχειρήσεων, δημοσιογράφος και συγγραφέας, για κάποια χρόνια ήταν διοικητικό στέλεχος σε μικρότερης εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιόφωνα και είχε πολύ στενή σχέση με την κόρη του Ερασμία, αλλά και πολύ φιλική σχέση με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Βόσσου παρά τον χωρισμό τους.

