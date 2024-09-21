Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φημολογούμενη σχέση με τον Μαραντίνη που τη θύμωσε

Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε την Άνοιξη και οδήγησαν στο χάσει ακρετό βάρος αλλά και τη ζωή της μετά τον χωρισμό από τον σύζυγό της Παναγιώτη Πιλαφά, μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Άγιος ‘Έρωτας»- και είναι και εξαιρετική στον ρόλο της μοιραίας και αδίστακτης γυναίκας- βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του καναλιού «Happy Day» και άνοιξε την καρδιά της μιλώντας και απαντώντας ακόμα και στις φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ξεκίνημα της συζήτησης όμως αναφέρθηκε στη απώλεια των κιλών της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.