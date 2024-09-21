Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, Νίνο, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή που έχει στο YouTube η Μαρία Σολωμού, «Μαρία τη νύχτα», και μίλησε τόσο για την επαγγελματική καριέρα του όσο και για την οικογένειά του.

Μάλιστα, ο καλλιτέχνης δείχνει ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος και τρυφερός όταν μιλάει για τα παιδιά του: «Έγινα μπαμπάς το 2013. Τα παιδιά έγιναν από έρωτα και πολλή αγάπη. Δεν είναι κάτι τυχαίο δηλαδή. Πρέπει να είμαι καλός σαν μπαμπάς. Έτσι πιστεύω. Εγώ το ζω.

Έχω ακούσει από πολύ μικρός ότι ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος για τίποτα. Πρέπει να δεις τι θες να κάνεις. Πιστεύω ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα, ότι τώρα ξεκινάω. Τώρα θα ξεκινήσω τα καλά. Ξεκίνησα πολύ μικρός και είμαι ακόμα μικρός. Έχω ακόμα αυτή την όρεξη του μικρού», επισήμανε ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής τόνισε ότι κάνει πολλά πράγματα με τα παιδιά του. «Με τα παιδιά μου παίζουμε μπάσκετ, παίζουμε μουσική. Παίζουν πιάνο και τα δύο, έχουν ταλέντο. Συζητάμε πολύ. Μου λέει η κόρη μου ‘’ο Θεός είναι η χαρά μπαμπά’’ και μου έχει μείνει αυτό. Τι ωραίες σκέψεις κάνουν τα παιδιά... Και κάθε έτος είναι διαφορετικό. Φοβάμαι το αεροπλάνο και τον σεισμό. Είναι μια αναστάτωση. Το αεροπλάνο με αναστατώνει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στο αεροπλάνο και τον σεισμό», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης.

